Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi

KESK'in zam talebi

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri şöyle:

-2020 yılı için yüzde 38 zam

-2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı

-AGİ (Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun

-478 lira eş yardımı

-Her bir çocuk için 500 lira yardım

-Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı