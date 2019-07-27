Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki 2020-2021 zam görüşmelerinde 3600 ek göstergenin de talep edileceği öğrenildi.

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi - Sayfa 1

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesinde memur sendikaları taleplerini dile getirmeye başladı. Sendikaların taleplerinde ortak istekleri ise refah payı oldu. Zam talepleri haricinde sendikalar 3600 ek göstergeyi de pazarlık masasına getirmeyi planlıyor.

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Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi - Sayfa 2

Seçimler öncesinde vaatlerden biriydi

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde vaatlerden biri olan 3600 ek gösterge 1 yıllık süreçte Meclis'e gelmedi ve bir sonraki yasama dönemine kaldı.

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Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi - Sayfa 3

Kamu-Sen'in talebi

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zam oranını açıkladı. Sendikanın istediği zamlar şöyle:

-2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam
-2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam
-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
-600 lira seyyanen zam

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Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi - Sayfa 4

KESK'in zam talebi

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri şöyle:

-2020 yılı için yüzde 38 zam
-2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı
-AGİ (Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun
-478 lira eş yardımı
-Her bir çocuk için 500 lira yardım
-Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı

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