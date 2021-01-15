Hükümet cinsel ilişkilerle ilgili koronavirüs önlemleri yönergesi yayınladı! Bunu sakın yapmayın!
AVUSTRALYA hükümeti koronavirüs tedbirleri kapsamında cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı. Yönergelerde salgın döneminde yeni bir kişiyle tanışmanın riskli olduğun belirtilirken şuuyarı yapıldı: Korona tükürük yoluyla bulaşıyor. Onun için cinsel ilişki sırasında öpüşmeyin...
Avustralya hükümeti yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri gereği cinsel hayata yönelik peş peşe yönergeler yayınladı. Covid-19’un yeni mutasyonlarla birliktedaha hızlı yayıldığı bildirilen yönergelerde, güvenli bir günlük yaşam için korona kapma riskini arttırabileceği için halk, öpüşmek, yakın temas gibi eylemlere karşı uyarıldı.
Hükümetlerin koronavirüs vakalarını en az seviyede tutmak için el yıkama, sosyal mesafe, karantina süreci ve maske takma gibi önlemler aldığı dünyada, Avustralya hükümeti Covid-19'un insanlar arasında yayılmasını önlemek için cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı. İşte o yönergeler...
- İnsanlar daha önce görüştüğü kişilerle, sevgilileriyle ve eşleriyle gönül rahatlığıyla görüşebilir, koronavirüs kapma riskleri çok azdır.
- Yeni biriyle tanışmak tehlikelidir, eğer ki tanışırsa sosyal mesafeyi korumalı, en az 1,5 metre mesafede durmalıdır.