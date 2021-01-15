Hükümet cinsel ilişkilerle ilgili koronavirüs önlemleri yönergesi yayınladı! Bunu sakın yapmayın!

Hükümetlerin koronavirüs vakalarını en az seviyede tutmak için el yıkama, sosyal mesafe, karantina süreci ve maske takma gibi önlemler aldığı dünyada, Avustralya hükümeti Covid-19'un insanlar arasında yayılmasını önlemek için cinsel hayata yönelik yönergeler yayınladı. İşte o yönergeler...