Hükümet başlattı GSS borçlarına af geliyor: 3,1 milyarlık borç siliniyor!
Hükümet GSS borçları için düğmeye bastı. TBMM’deki torba teklife eklenmesi planlanan düzenlemeyle 1 milyon 491 bin kişinin 3.1 milyarlık GSS borcu silinecek. 10 milyon kişinin ise borcu ertelenecek. İşte GSS affına ilişkin detaylar...
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af yolda. Hükümet, borçlarını ödeyemeyenler için erteleme ve 2015 yılındaki borçlarını silmek için düğmeye bastı. Hazırlığı devam eden yasal düzenlemenin torba yasaya eklenmesi bekleniyor.
3.1 MİLYAR TL'LİK BORÇ SİLİNECEK
Takvim'in haberine göre; Yasal düzenlemeyle 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait 3.1 milyar TL'lik borcu ise silinecek.
GSS NEDİR? ZORUNLU MU?
GSS, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta" olarak tanımlanır. GSS 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.
KİMLERİ KAPSAR?
Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er, erbaş ile askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 33 grup ile birlikte bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları kapsamda. Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılır.