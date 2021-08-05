Hukuk fakültesiyle kandırdı 4 kez cinsel ilişkiye girdi! Adana'da genç kız işkenceli tecavüz edildi

Eve girer girmez...

Ali Y. D. genç kızdan bir takım resmi evrak istedikten sonra onu evrakları bırakması için eve çağırdı. Diplomasını, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerini verilen adrese getiren E.K., eve girdiği zaman Ali Y. D., tarafından fotoğrafları çekilmeye başlandı. Zanlı çektiği fotoğrafları ‘Dekan’ diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.’yi zorla öpmeye başladı