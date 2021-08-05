Hukuk fakültesiyle kandırdı 4 kez cinsel ilişkiye girdi! Adana'da genç kız işkenceli tecavüz edildi
ADANA'da bir genç kız, hukuk fakültesine sokma yalanıyla kandırılarak tecavüze uğradı. İşkenceye de maruz kalan genç kızı ağlarken bir polis gördü. Anlattıkları mide bulandırdı.
Olay, 28 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan E.K. (21), 2 ay önce sosyal medya üzerinden Ali Y. D. (25) ile tanışarak arkadaş oldu.
Bir süre görüşen E.K., sosyal medyadan Ali Y. D.’ye üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını ancak başarı sıralamasından dolayı çok istediği hukuk fakültesine giremeyeceğini söyledi.
Bunun üzerine Ali Y. D., “Tanıdıklarım var. Seni Marmara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesine yerleştirebilirim” dedi.
Eve girer girmez...
Ali Y. D. genç kızdan bir takım resmi evrak istedikten sonra onu evrakları bırakması için eve çağırdı. Diplomasını, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerini verilen adrese getiren E.K., eve girdiği zaman Ali Y. D., tarafından fotoğrafları çekilmeye başlandı. Zanlı çektiği fotoğrafları ‘Dekan’ diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.’yi zorla öpmeye başladı