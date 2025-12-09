Hugo'nun sunucusu Tolga abi yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali...
90'lı yılların efsane programı 'Hugo'nun unutulmaz sunucusu "Tolga Abi" Tolga Gariboğlu uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gariboğlu'nun güncel görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, takipçilerden peş peşe yorumlar geldi.
90'lı yılların efsane çocuk programlarından ' Hugo', döneminin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Canlı yayına bağlanan çocuklar, ' Hugo'yu yönlendirip eşini 'Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışırken ekran başında büyük heyecan yaşanıyordu. Programın sunucusu Tolga Gariboğlu ise bu süreçte "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Gariboğlu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu.
Gariboğlu'nun merak edilen son hali ise bir Instagram sayfasının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin fotoğrafına kısa sürede yorum yağdırdı.
Paylaşımın altında, "Hâlâ aynı duruyor", "Hiç değişmemiş açıkçası bunu beklemiyordum", "Yaşlanmamış ki" gibi yorumlar dikkat çekti.
'HUGO' KANAL 6'DA YAYINLANMIŞTI
Hepimizin 'Tolga Abi' olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı ' Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.