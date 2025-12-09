Hugo'nun sunucusu Tolga abi yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Tolga Gariboğlu'nun son hali...

90'lı yılların efsane çocuk programlarından ' Hugo', döneminin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Canlı yayına bağlanan çocuklar, ' Hugo'yu yönlendirip eşini 'Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışırken ekran başında büyük heyecan yaşanıyordu. Programın sunucusu Tolga Gariboğlu ise bu süreçte "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Gariboğlu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu.