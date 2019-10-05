HABER /  SPOR

Hugo Lloris feci sakatlandı yürekler ağza geldi

Tottenham'ın Brighton deplasmanında kaleci Hugo Lloris sakatlandı. Oyuncunun uzun süre yeşil sahalara dönmeme riski var.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 yenilerek tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor.

Ligde Brighton deplasmanına çıkan Tottenham, henüz 3. dakikada 1-0 geri düştü. Kaleci Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken; topu bir anda ağlarında gördü. Fransız kaleci hem golde hata yaptı hem de düşerken kolunu kırdı. 

Hastaneye götürüldü
Bir süre yerde yatan Fransız oyuncuya oksijenli tüple hava verildi. Sedyeye alınan başarılı file bekçisi daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü. İngiliz basını Lloris'in bu sezonu kapatabileceğini yazdı. 

Türkiye maçında yok
Lloris'in sakatığıyla Fransa Milli Takımı as kalecisinden yoksun kalacak. Lloris, Euro 2020 Elemelerinde İzlanda ve Türkiye maçlarında takımındaki yerini alamayacak. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya darbesi sonrası Fenerbahçe'de kritik toplantı
Suriyeli çocuğun intiharıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye dokunulmazlık tepkisi: Kaldırmazsanız namertsiniz
Amanoslar'da 2 askerin şehit düştüğü kazanın yürek yakan görüntüleri
Erdoğan talimatı verdi! Silahlar ateşleme pozisyonu aldı
ÖNCEKİ HABERLER
Milan'dan Ozan Kabak'a yakın takip
Eskişehir'de beş yıldır evlerine kavuşmayı bekliyorlar
Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in cezasını onadı
THY Euroleague’in ilk haftasında sıfır çektik
Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları
9 yaşındaki Suriyeli çocuk mezarlık kapısına asılı halde bulundu
Yorumlar