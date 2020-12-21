Hugh Jackman hissesini çalışanlara hediye etti! Reklamda çıplak şekilde oynamıştı

Hugh Jackman, R.M. Williams adlı ayakkabı firmasının çalışanlarına toplam 1,2 milyon dolar hediye etti. The Courier Mail’in haberine göre, 51 yaşındaki aktör, yüzde beş hisse sahibi olduğu Avustralyalı firmanın 900 çalışanına Noel için nakit para hediye etti.