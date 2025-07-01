Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılmıştı! Miray Daner hangi projede yer alacak?
NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner diziye veda etti. Hikayenin tamamen değişmesi sonrası güzel oyuncu dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Hudutsuz Sevda dizisi sevenlerinden tam not aldı ancak dizinin kadro değişikliği çok konuşuldu. Miray Daner'in ayrılığı tepki çekti ve sevenleri hala diziye dönmesi için senaristlere ulaşmaya çalıştı. Kampanya başlatılan Miray Daner'in yeni sezon için Karadeniz dizilerinden biriyle görüştüğü iddia edildi.
Ünlü oyuncu Miray Daner'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Karadeniz Dizisinde Rol Alacak mı?
Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme alacağı Taşacak Ha Bu Deniz dizisi için Miray Daner'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Ünlü oyuncunun projeye sıcak baktığı, değerlendirme aşamasında olduğu da söylentiler arasında.
Bakalım Miray Daner, yeni sezonda eski dizisine rakip mi olacak?