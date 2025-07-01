Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılmıştı! Miray Daner hangi projede yer alacak?

Karadeniz Dizisinde Rol Alacak mı?

Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme alacağı Taşacak Ha Bu Deniz dizisi için Miray Daner'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Ünlü oyuncunun projeye sıcak baktığı, değerlendirme aşamasında olduğu da söylentiler arasında.