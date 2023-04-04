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HÜDA PAR yöneticisi tarih verip tehdit etti! '15 Mayıs sonun başlangıcı olacak'

HÜDA PAR yöneticisi tarih verip tehdit etti! '15 Mayıs sonun başlangıcı olacak'

Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmediğini ilan eden HÜDA PAR'ın GİK üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalifleri tehdit etti. Tanrıkulu)na sosyal medyadan *Sen sandın burası İran* cevabı geldi...

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AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıklayan HÜDA PAR'ın Genel İdare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden muhalifleri tehdit etti.  “Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır" diyen Tanrıkulu, "Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık Hüdapar ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır” dedi.

O sözlerin hedefi Meral Akşener mi?

HÜDA PAR yöneticisinin "soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa" sözleri, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar geri getireceğini ilan eden Meral Akşener'i hedef aldığı iddia edildi. HÜDA PAR, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı ve kadın haklarını koruyan yasalarda değişiklik talep etmesiyle tanınıyor. 

Sen sandın burası İran ama yanıldın!

Tanrıkulu'nun paylaşımının altına onlarca tepki mesajı bırakıldı. İşte onlardan bazıları:

- Cürmünüz kadar yer yakarsınız. Allah'tan büyük müsünüz?
- Seçimden sonra o karanlık düşüncelerinizle birlikte silinip gideceksiniz olacak olan budur.
-Sen sandın ki burası İran'dır, Afganistan'dır, yanıldın sofi burası Türkiye Cumhuriyeti’dir.
- Halkı alenen tehdit eden bu şahıs hakkında emniyet ve yargı sessiz mi kalacak?
- Ne İslam düşmanıyız ne aile. Bu dille, bu tavırla bir de oy istiyorsunuz öyle mi. Tehdit şimdiden başlamış. Kör değiliz.
- Siz kimsiniz ki bu milleti tehdit edebiliyorsunuz? Haddinizi bilin!

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