HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Rabbimiz değerli başkanımıza gani gani rahmet etsin. Onu cennetiyle mükafatlandırsın ve çok sevdiği Peygamberimize komşu yapsın. Âmin, âmin, âmin" denildi.