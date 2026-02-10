Huawei yeni cihazlarını "Yenilikçi Teknolojiler Galası'yla tanıttı...

XMAGE görüntüleme sistemi ve True-to-Colour sensörü ile renk doğruluğunu önceki nesle göre yüzde 43 artıran Mate X7, katlanabilir segmentindeki en iyi kamera performansını vaat ediyor. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden tüm global uygulamalara kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde erişebiliyor.

Huawei ayrıca, keşif tutkunları için geliştirdiği Huawei Watch Ultimate 2 akıllı saatinin de tanıtımını yaptı. Zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği ve dünyada bir ilk olan sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisiyle donatılan cihaz, akıllı saat dünyasında dayanıklılık konusunda dikkati çekiyor.

Huawei, ağ teknolojilerindeki liderliğini Huawei WiFi Mesh X3 Pro ile pekiştiriyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, MLO (çift bant birleştirme) ve 4K-QAM özellikleriyle 3.6 Gbps toplam hıza ulaşan cihaz, "şeffaf metal-mesh anten" yapısıyla mühendislik ve estetiği buluşturuyor. Karla kaplı dağlardan ilham alan tasarımı ve hava durumuna göre değişen dinamik LED efektleriyle Mesh X3 Pro, evin merkezinde dekoratif bir sanat eseri olarak konumlanıyor.