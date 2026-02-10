Huawei yeni cihazlarını "Yenilikçi Teknolojiler Galası'yla tanıttı...
Huawei yeni amiral gemisi ürünlerinden Huawei Mate X7, Watch Ultimate 2 ve Mesh X3 Pro'yu "Yenilikçi Teknolojiler Galası'yla" tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtımda, katlanabilir telefon dünyasının yeni ürünü Huawei Mate X7, akıllı saat dünyasında Watch Ultimate 2 ve Türkiye'de Wi-Fi 7 hızını evlere taşıyan Mesh X3 Pro ilk kez sahneye çıktı.
Huawei, en yeni amiral gemisi ürünlerini, İstanbul'da düzenlenen "Yenilikçi Teknolojiler Galası'yla" tanıttı.
Katlanabilir telefon kategorisini yeniden tanımlayan Huawei Mate X7, premium tasarımı profesyonel fotoğrafçılıkla birleştiriyor.
Açıldığında 8 inçlik devasa bir X-True ekrana dönüşen cihaz, Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi sayesinde düşmelere karşı 25 kat daha dayanıklı bir yapı sunuyor.
XMAGE görüntüleme sistemi ve True-to-Colour sensörü ile renk doğruluğunu önceki nesle göre yüzde 43 artıran Mate X7, katlanabilir segmentindeki en iyi kamera performansını vaat ediyor. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden tüm global uygulamalara kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde erişebiliyor.
Huawei ayrıca, keşif tutkunları için geliştirdiği Huawei Watch Ultimate 2 akıllı saatinin de tanıtımını yaptı. Zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği ve dünyada bir ilk olan sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisiyle donatılan cihaz, akıllı saat dünyasında dayanıklılık konusunda dikkati çekiyor.
Huawei, ağ teknolojilerindeki liderliğini Huawei WiFi Mesh X3 Pro ile pekiştiriyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, MLO (çift bant birleştirme) ve 4K-QAM özellikleriyle 3.6 Gbps toplam hıza ulaşan cihaz, "şeffaf metal-mesh anten" yapısıyla mühendislik ve estetiği buluşturuyor. Karla kaplı dağlardan ilham alan tasarımı ve hava durumuna göre değişen dinamik LED efektleriyle Mesh X3 Pro, evin merkezinde dekoratif bir sanat eseri olarak konumlanıyor.