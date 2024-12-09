HTŞ lideri Muhammed Colani'den krikik İran ve İsrail açıklaması

HTŞ önderliğindeki muhaliler Şam'da Emevi Camii'nde namaz kıldı. HTŞ lideri Muhammed Colani, burada yaptığı konuşmada Esad'a tepki göstererek "Bu zalim bütün Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın emelleri için bir çiftlik yaptı. Mezhepçiliği yaydı. Fesadı yaydı ve istediği oldu." dedi.

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Heyet Tahrir Şam (HTŞ) başta olmak üzere Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım’da başlattığı operasyonun sonucunda Şam’a girdiler ve 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.

HTŞ lideri Muhammed Colani, taraftarlarına sukunet mesajı vererek şu uyarılarda bulundu:

“Kardeşlerim, özgür devrimciler; başınız eğik ve alçakgönüllü bir şekilde Şam’a girin, iyi davranın ve onları koruyun. Kamu kurumlarını ve mallarını koruyun. Onlar büyük Suriye halkına aittir ve siz de onların koruyucularısınız. Gelin, yakın tarihin en büyük devriminin zaferini birlikte inşa edelim.”

"İsrail orada İşgalcidir"

Colani ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgal girişimini genişletme çabılarına değinerek “Golan tepeleri Suriye’nin tarihi topraklarıdır ve İsrail orada işgalcidir.” dedi.

"Suriye'yi İran'ın emelleri için bir çiftlik yaptı"

HTŞ lideri Colani, Şam’daki Emevi Camisi’nde kıldığı akşam namazından sonra konuştu: "Bu zalim bütün Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın emelleri için bir çiftlik yaptı. Mezhepçiliği yaydı. Fesadı yaydı ve istediği oldu. Bugün Suriye temizleniyor, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor. Elhamdülillah.”