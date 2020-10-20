BIST 1.210
DOLAR 7,90
EURO 9,30
ALTIN 482,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

HSK'nın dün ihraç ettiği 11 hakimden ikisi FETÖ'den gözaltına alındı

HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

HSK Genel Kurulu dün 11 hakimi meslekten ihraç etmişti. Bu sabah, meslekten ihraç edilen o 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

İşte ihraç edilen 11 hakimin listesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK Genel Kurulu kararına göre; Konya Hakimi Zeki Yıldırım, Ankara Hakimi Şerife Şahin, Yargıtay Teknik Hakimi Göknur Tosun Kayacı, Kırıkkale Cumhuriyet Savıcısı Gökhan Düğer, Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar, Tarsus Hakimi Bahar Gögüs, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi Ejder Aksak ve Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula meslekten ihraç edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Hiçbir yan etki görülmedi! Türkiye’de denemeleri yapılan Covid-19 aşısında umut verici gelişme
Fatih Terim'in hakem isyanına Rıdvan Dilmen'den yanıt: Sitem etme hoca
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı 19 Ekim'den itibaren açılacak
Terörist anne Rojda Barut'a devlet şefkati! Öyküsü ders olacak nitelikte
Yuva yıkan korona sözleri pes dedirtti: O çocukla ağız ağıza mı geldin
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelebilir! 65 yaş üstü yasağı da gündemde
ÖNCEKİ HABERLER
Erkam Aydar kimdir aslen nereli O Ses Türkiye Erkam yaşı kaç?
İnternet gazeteciliğini mesleğin profesyonelleri anlattı! Hadi Özışık: Kuralları istismar ediyorlar
Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
Almanya bunu konuşuyor: Max Kruse, skandala imza attı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı ve fonlanmalı
Mucize Doktor 34. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar