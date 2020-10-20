HSK'nın dün ihraç ettiği 11 hakimden ikisi FETÖ'den gözaltına alındı
HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
HSK Genel Kurulu dün 11 hakimi meslekten ihraç etmişti. Bu sabah, meslekten ihraç edilen o 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
İşte ihraç edilen 11 hakimin listesi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK Genel Kurulu kararına göre; Konya Hakimi Zeki Yıldırım, Ankara Hakimi Şerife Şahin, Yargıtay Teknik Hakimi Göknur Tosun Kayacı, Kırıkkale Cumhuriyet Savıcısı Gökhan Düğer, Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar, Tarsus Hakimi Bahar Gögüs, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi Ejder Aksak ve Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula meslekten ihraç edildi.