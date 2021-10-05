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HSK FETÖ'cü 13 hakim ve savcıyı meslekten men etti

HSK FETÖ'cü 13 hakim ve savcıyı meslekten men etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Küçükçekmece cumhuriyet savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece hakimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum cumhuriyet savcısı Fatih Özalan, Bakırköy cumhuriyet savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri cumhuriyet savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak cumhuriyet savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Emrah Ergün, Sakarya cumhuriyet savcısı Şerif Fidan, Elbistan cumhuriyet savcısı Ömer Aslan ve Fethiye cumhuriyet savcısı Aykut Keser, meslekten ihraç edildi.

Kararda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

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