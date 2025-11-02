BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  DÜNYA

Hristiyan bahanesiyle Nijerya'yı hedef alan Trump'a bu ülkeden yanıt

Hristiyan bahanesiyle Nijerya'yı hedef alan Trump'a bu ülkeden yanıt

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini belirterek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etmesine tepki gösterdi.

Abone ol

Tinubu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal bir tehdit altında olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Paylaşımında, Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine yeniden dahil etme kararını eleştirdi.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Nijerya'yı "dini hoşgörüsüz" olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini kaydetti.

Tinubu, Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayarak, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Tinubu ayrıca ABD hükümeti ve uluslararası toplumla tüm inanç topluluklarının korunması konusunda anlayış ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünü yineledi.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanlara yönelik katliamlar nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gebze'de 7 katlı bina neden yıkıldı? Felaketin somut kanıtı
Gebze'de 7 katlı bina neden yıkıldı? Felaketin somut kanıtı
Türkiye ve Irak arasında yeni işbirliği adımları! Hakan Fidan bölgeye gidiyor
Türkiye ve Irak arasında yeni işbirliği adımları! Hakan Fidan bölgeye gidiyor
Trump'tan Afrika ülkesine saldırı hazırlığı
Trump'tan Afrika ülkesine saldırı hazırlığı
Kartal’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi
Kartal’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber
Fatih Tekke'den flaş sözler: Bir şey söylemek istiyorum ama...
Fatih Tekke'den flaş sözler: Bir şey söylemek istiyorum ama...
Dışişleri Bakanlığı’ndan Karayipler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Karayipler için taziye mesajı
Burhanettin Duran’dan Gazze’de görev yapan gazetecilere övgü
Burhanettin Duran’dan Gazze’de görev yapan gazetecilere övgü
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazası geçirdi
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazası geçirdi
Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim
Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok