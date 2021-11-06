'Horoz gibi olmuşsun'! Yen imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı
Birol Güven imzalı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve ve "Adama hasta etmeyin" repliğiyle dikkat çeken Alparslan Özmol'un yeni hali şaşırttı.
Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın paylaştığı unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, sık sık öldüğü yönündeki haberlerle sosyal medyada haber oluyor.
Öldü haberleriyle ilgili Özmol, “Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, ‘Şok şok şok, Çaycı Hüseyin’e bir şey oldu’ yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor." demişti.
Sürekli ‘Öldün mü ağabey? Cenazen Konya’dan kalktı. Konya’da deniz mi var’ gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar” diye konuşmuştu.
Özmol “Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de ‘Yok canım ölmedi, yaşıyor’ diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size Haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin.” demişti.