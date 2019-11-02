Hong Kong'ta protestolar şiddetini artırdı Çin haber ajansı Şinhua ofisine saldırdı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, binlerce kişinin katıldığı izinsiz protestolarda göstericiler, ilk defa Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine saldırdı.
South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in dün bölgeye yönelik kontrolü artıracağını açıklamasının ardından, daha fazla özerklik talep eden Hong Konglular sokaklara çıktı.
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Yönetimin izin vermediği gösterilerde, polis binlerce maskeli protestocuyu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.
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Göstericiler, 22. haftasına giren protestolarda ilk defa Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine saldırdı. Ajans ofisinin girişini ateşe veren protestocular, girişin camları kırdı ve duvarları boyadı.
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