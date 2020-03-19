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Honda'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durdurma kararı!

Dünyayı sarsan coronavirüs salgını ülkemizde otomotiv sektörünü sekteye uğratmaya devam ediyor. Honda Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

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Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, koronavirüs salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak

Fabrikadaki üretim, 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu kararın tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, şu an üretimin 6 Nisan 2020'de yeniden başlaması planlanıyor. Ancak bu durum, hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek.

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