Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Otomobil devi Toyota'dan tasarım harikası olup özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni sedan modeli 2023 Toyota Crown tanıtıldı. İşte tüm detaylar...
Otomobil devi Toyota, merakla beklenen sedan modeli Crown'ı yeniledi.
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Yeni Toyota Crown tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Yeni Toyota Crown, tasarım benzeriyle Honda Civic'e rakip olacağı dile getiriliyor.
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Aracın iç tasarımında ise Toyota'nın yeni nesil bilgi-eğlence ekranının bu sedanda da kullanıldığını görüyoruz.
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