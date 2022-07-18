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Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Otomobil devi Toyota'dan tasarım harikası olup özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni sedan modeli 2023 Toyota Crown tanıtıldı. İşte tüm detaylar...

Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Otomobil devi Toyota, merakla beklenen sedan modeli Crown'ı yeniledi.

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Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni Toyota Crown tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni Toyota Crown, tasarım benzeriyle Honda Civic'e rakip olacağı dile getiriliyor.

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Honda Civic'e rakip olacak! 2023 Toyota Crown tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Aracın iç tasarımında ise Toyota'nın yeni nesil bilgi-eğlence ekranının bu sedanda da kullanıldığını görüyoruz.

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