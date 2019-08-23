Hollywood'un en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson parasını nasıl harcıyor! İşte bilmediklerimiz
Forbes geçtiğimiz günlerde dünyada en çok kazanan aktörleri yayınlamıştı. Birinci sırada ise The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, 2016'ın ardından 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında da dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edildi.
Forbes'in listeyi yayınlamasından sonra aklımıza gelen ilk soru ise aktörlerin bu paraları nasıl harcadıkları olmalı. Hızlı ve Öfkeli filminden de tanıdığımız Hobbs ve Shaw ile gündemde olan 47 yaşındaki oyuncu hakkında bilmeniz gerekenleri ve kazandıkları paraları nasıl harcadıklarını derledik.
Brad Pitt'i geçti
Dwayne Johnson ya da diğer bilinen adıyla The Rock, 2016'ın ardından bu yılın da en çok kazanan erkek oyuncusu oldu. Forbes’e göre 47 yaşındaki ABD’li oyuncu, yıllık 89,4 milyon dolarlık geliriyle Downey Jr. (66 milyon dolar) ve Chris Hemsworth'ü (76,4 milyon dolar) geride bırakarak zirveye yerleşti.
En çalışkan yıldızlardan
Şov dünyasının en çalışkan yıldızlarından biri olan Johnson, hem televizyon dizilerinde hem filmlerde yer alıyor hem de kendi yapım şirketi için çalışıyor.
Gişeleri alt üst ediyor
Johnson, tam bir gişe canavarı olarak kabul ediliyor. Geçmiş filmlerindeki gişe başarısı, gelecek filmleri için daha fazla ödeme olarak ona geri dönüyor.