Hollywood yıldızından beklenmedik itiraf: ''Evde Türk dizisi bağımlılığı var''
Hollywood'un karizmatik yıldızı Bradley Cooper beklenmedik aanda bulunduğu itirafla herkesi kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncu, son röportajında kendi filmlerini değil annesi Gloria'nın tutkusu olan Türk dizilerini anlattı. Cooper, annesinin tam bir Erkenci Kuş bağımlısı olduğunu söylerken, dizinin evdeki tüm düzeni nasıl değiştirdiğini esprili sözlerle anlattı. Hollywood'dan çıkan bu beklenmedik Türkiye detayı sosyal medyada gündem oldu.
Hollywood'dan Türk dizisi sürprizi! Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Bradley Cooper, annesinin Erkenci Kuş tutkusu nedeniyle evde Türk dizilerinin eksik olmadığını itiraf etti. Ünlü Hollywood yıldızının sözleri kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun tam bir Türk dizisi tutkunu olduğunu esprili bir dille anlattı. Cooper'ın anlattığına göre, evin içinde Türkçe kelimeler ve dramatik bakışmalar eksik olmuyor.
"CAN YAMAN DÜNYANIN EN İYİSİYMİŞ!"
Katıldığı Joe Rogan Experience programında "Annem beni öldürecek" diye söze başlayan Cooper, annesinin özellikle bir diziye takıntılı derecede bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Dizinin ismi Erkenci Kuş. Tam 360 bölüm (yurt dışı versiyonu) var ve annem bir bölümünü bile kaçırmadan hepsini izledi! Saatlerce izledi. Her bölümü 4-5 kere izledi. Covid zamanı bir takıldı sonra da vazgeçemedi. İşin komik yanı, başrol oyuncusu için 'dünyanın en iyi oyuncusu' diyor. Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor."