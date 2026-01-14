Hollywood yıldızından beklenmedik itiraf: ''Evde Türk dizisi bağımlılığı var''

"Dizinin ismi Erkenci Kuş. Tam 360 bölüm (yurt dışı versiyonu) var ve annem bir bölümünü bile kaçırmadan hepsini izledi! Saatlerce izledi. Her bölümü 4-5 kere izledi. Covid zamanı bir takıldı sonra da vazgeçemedi. İşin komik yanı, başrol oyuncusu için 'dünyanın en iyi oyuncusu' diyor. Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor."