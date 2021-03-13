Hollywood yıldızı Jason Statham, Türkiye'den ayrılırken bomba açıklamalar yaptı

Hollywood yıldızı Jason Statham, yaklaşık iki aydır yaşadığı Antalya’dan ayrıldı. Film çekimleri için yaklaşık iki aydır Antalya’da bulunan kurşun geçirmez bir villada konaklayan ünlü aktör Türk misafirperverliğini unutmayacağını ifade etti.