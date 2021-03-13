Hollywood yıldızı Jason Statham, Türkiye'den ayrılırken bomba açıklamalar yaptı
Film çekimleri için yaklaşık iki aydır Antalya’da bulunan Hollywood yıldızı Jason Statham, Türkiye'den ayrılırken "Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım." deyip övgü dolu sözler kullandı.
Hollywood yıldızı Jason Statham, yaklaşık iki aydır yaşadığı Antalya’dan ayrıldı. Film çekimleri için yaklaşık iki aydır Antalya’da bulunan kurşun geçirmez bir villada konaklayan ünlü aktör Türk misafirperverliğini unutmayacağını ifade etti.
‘Five Eyes’ filmi
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği ‘Five Eyes’ filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı.
Expo alanında 1.8 milyar TL'ye inşa edildi
1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.
Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya’da bulunan kurşungeçirmez bir villada konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.