Hollywood yıldızı İstanbul'da garip şekilde görüntülendi! Çocukları ile otele bakın nasıl girdi

Natalie Portman'ın İstanbul ziyaretinin nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü yıldızın özel bir proje için mi yoksa ailesiyle tatil amacıyla mı Türkiye'ye geldiği merak konusu oldu.

NATALİE PORTMAN KİMDİR?

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Natalie Portman, 9 Haziran 1981’de Kudüs’te dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken sinema kariyerine adım atan Portman, kısa sürede Hollywood’un en saygın ve çok yönlü oyuncularından biri haline geldi. “Léon: The Professional” filmiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, “Siyah Kuğu” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanarak kariyerinde zirveye ulaştı. Hem ABD hem İsrail vatandaşı olan Portman, oyunculuk dışında yönetmenlik ve yapımcılıkla da ilgilenmektedir.

