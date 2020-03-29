Hollanda'da 14 Türk koronavirüs nedeniyle öldü dünyadan koronavirüs haberleri
Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Hollanda'da 14 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.... 3 ülkede ilk Covid-19 ölümleri gerçekleşirken, bir ülkenin eski Savunma Bakanı o ülkede virüs nedeniyle ölen ilk kişi oldu.. İtalya'da son bir yılda zatürreden ölenlerin tamamının mezarlarının açılabileceği idda edildi...
Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) belasıyla her gün her saat bir kez daha sarsılmaya devam ediyor. İtalya ve ABD'(den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Rusya tüm sınırlarını kapattı... ABD'de 3 eyalete seyahat sınırlaması geldi.... Eski Savunma Bakanı koronavirüsten öldü... Hollanda'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 14'e yükseldi... ABD'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test kiti üretildi... İtalya'dan ise tüyler ürperten mezar iddiası geldi... İşte dünyadaki son koronavirüs gelişmeleri...
Rusya tüm sınır kapılarını kapattı
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıktı, Rus hükümeti de ülkenin kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart’tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar aldı. Karar öncesinde başkent Moskova’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidecek olan son trenle Ukraynalıların tahliye işlemi gerçekleşti. Kievskaya tren istasyonunda toplanan ve sağlık kontrolleri yapılan Ukraynalılar, güvenlik eşliğinde vagonlara alındı.
Mısır'da 10 vilayette bazı kent ve köyler karantinaya alındı
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 vilayete bağlı bazı kent ve köylerin karantinaya alındığı belirtildi. Hangi kent ve köylerin karantinaya alındığını açıklamayan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, dün 6 yeni vakanın vefatıyla Covid-19'dan ölenlerin sayısının 36'ya ulaştığını, 40 yeni vaka tespitiyle ülkede toplam vakanın 576'ya yükseldiğini duyurdu.
ABD'de Covid-19 nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlar için "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, CDC'nin açıklamasından kısa süre önce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, bu eyaletler için karantinaya şu aşamada gerek olmadığını ancak güçlü seyahat kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etmişti.