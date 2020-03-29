Hollanda'da 14 Türk koronavirüs nedeniyle öldü dünyadan koronavirüs haberleri

ABD'de Covid-19 nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlar için "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, CDC'nin açıklamasından kısa süre önce Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, bu eyaletler için karantinaya şu aşamada gerek olmadığını ancak güçlü seyahat kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etmişti.