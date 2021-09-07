Hollanda Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda en kritik maçlarından birisini oynuyor. Ay-Yıldızlılar gruptaki 6. maçında Hollanda'ya konuk oluyor. Milliler kazanması halinde gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. Peki; Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk oluyor. Johan Cruyff Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak ve zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takımımız son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye, 11 puanla grupta lider durumda bulunuyor. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Hollanda - Türkiye

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakem: Daniele Orsato (İtalya)

Saat: TSİ 21.45

Yayın: TRT 1

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz