Hollanda Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda en kritik maçlarından birisini oynuyor. Ay-Yıldızlılar gruptaki 6. maçında Hollanda'ya konuk oluyor. Milliler kazanması halinde gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. Peki; Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk oluyor. Johan Cruyff Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak ve zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takımımız son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye, 11 puanla grupta lider durumda bulunuyor. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.
Hollanda - Türkiye
Stat: Johan Cruyff Arena
Hakem: Daniele Orsato (İtalya)
Saat: TSİ 21.45
Yayın: TRT 1
Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Olympique Marsilya), Efecan Karaca (Alanyaspor)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)