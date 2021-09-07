Hollanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

Trükiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Hollanda'ya 6-1 yenildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 44. dakikada Çağlar Söyüncü'nün atılmasıyla 10 kişi kaldığı maçta rakibine 6-1 mağlup oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 55. saniyede Klaassen; 16, 38 (P) ve 54. dakikalarda Depay; 80. dakikada Til ile 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 90+2. dakikada Cengiz Ünder attı.

Hollanda bu sonucun ardından liderliğe yükselirken A Milli Futbol Takımımız ise Norveç'in de kazanmasıyla üçüncü sıraya geriledi. Türkiye gruptaki yedinci maçında 8 Ekim Cuma günü Norveç'i ağırlayacak.