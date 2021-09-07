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Hollanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

Hollanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

Trükiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Hollanda'ya 6-1 yenildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 44. dakikada Çağlar Söyüncü'nün atılmasıyla 10 kişi kaldığı maçta rakibine 6-1 mağlup oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 55. saniyede Klaassen; 16, 38 (P) ve 54. dakikalarda Depay; 80. dakikada Til ile 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 90+2. dakikada Cengiz Ünder attı.

Hollanda bu sonucun ardından liderliğe yükselirken A Milli Futbol Takımımız ise Norveç'in de kazanmasıyla üçüncü sıraya geriledi. Türkiye gruptaki yedinci maçında 8 Ekim Cuma günü Norveç'i ağırlayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Olympique Marsilya), Efecan Karaca (Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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