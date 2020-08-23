Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima lüks yatıyla Mykonos tatilinde
Hollanda Kralı Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, üç kızıyla birlikte Yunanistan'ın Mykonos Adası'nda tatil yapıyor. Kral ve kraliçe, lüks bir yatla denize açılırken objektiflere takıldı.
Hollanda Kralı Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, üç kızıyla birlikte tatile çıktı. Çift, denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için Yunanistan'ın Mykonos Adası'nı tercih etti.
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Kral Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, lüks bir yatla denize açıldı. Kral yatta kalmayı tercih ederken Kraliçe Maxima, sık sık denize girip serinledi.
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Daha sonra tekneyle yattan ayrılıp adanın sakin bir bölgesine geçen çift, orada hem gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti.
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Arjantin doğumlu olan 45 yaşındaki Kraliçe Maxima ile 53 yaşındaki Kral Willem Alexander 2002 yılında evlendi.
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