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Hollanda, AstraZeneca aşısını 60 yaş altına uygulamama kararı aldı

HOLLANDA Sağlık Bakanlığı, önlem olarak 60 yaşın altındaki kişiler için Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

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Hollanda Sağlık Bakanlığı, dün öğleden sonra yaptığı yazılı açıklamada, ilaç yan etkileri konusunda uzman bağımsız danışma organı Lareb'in hazırladığı yeni bir rapor üzerinde hareket ettiğini duyurdu.

Lareb tarafından hazırlanan raporun, AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması yaşayan 25 ila 65 yaşları arasındaki beş kadınla ilgili olduğu açıklandı.

60 yaş altında yan etki
İhtiyati tedbirin, AstraZeneca ile aşılaması planlanan 60 yaş ve üzeri kişileri kapsamadığı çünkü olası yan etkilerin çoğunlukla 60 yaşın altında görüldüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Huoa de Jonge, “Aşıların güvenliği konusunda hiçbir şüphe olamaz. Hollanda raporlarının da düzgün bir şekilde araştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tedbir konusunda hata yapmamalıyız, bu yüzden önlem olarak şimdi duraklat düğmesine basmak akıllıca olacaktır. Ancak yalnızca 60 yaşın altındaki kişiler için” dedi.

Bakanlık, Hollandalı doktorlara, bir sonraki duyuruya kadar 60 yaşın altındaki tüm aşı randevularının iptal edilmesi tavsiye edildi. Hollanda’da ülke çapında uygulanan yaklaşık 2 milyon 300 bin doz aşıdan, yaklaşık 400 binin AstraZeneca aşısı olduğu ifade edildi.

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