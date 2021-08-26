HJK Helsinki Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Kanarya, ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmış ve rövanş öncesi avantaj sağlamıştı. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk oluyor.
Bolt Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada Slovak Ivan Kruzliak düdük çalacak ve karşılaşma TV8'den şifresiz yayınlanacak.
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Kanarya, rakibi karşısında istediği skoru alıp Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.
HJK Helsinki - Fenerbahçe
Stat: Bolt Arena
Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)
Saat: TSİ 19.00
Yayın: TV8
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Osayi-Samuel, Mesut, Valencia