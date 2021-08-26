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HJK Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

HJK Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Kanarya, ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmış ve rövanş öncesi avantaj sağlamıştı. Peki; HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk oluyor.

Bolt Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada Slovak Ivan Kruzliak düdük çalacak ve karşılaşma TV8'den şifresiz yayınlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Kanarya, rakibi karşısında istediği skoru alıp Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.

HJK Helsinki - Fenerbahçe

Stat: Bolt Arena
Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)
Saat: TSİ 19.00
Yayın: TV8

HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Valencia

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