HJK Helsinki Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Kanarya, ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmış ve rövanş öncesi avantaj sağlamıştı. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk oluyor.
Bolt Arena'da TSİ 19.00'da başlayan müsabakada Slovak Ivan Kruzliak düdük çalıyor ve karşılaşma TV8'den şifresiz yayınlanıyor.
HJK Helsinki: 1 - 2 :Fenerbahçe
(İkinci yarı oynanıyor)
27' GOL! HJK Helsinki'de Roope Riski farkı 1'e indiren golü attı! Sol kanattan gelişen Helsinki atağında uzun pasta ceza alanında topla buluşan Roope Riski sol çaprazdan vuruşunda farkı 1'e indirdi.
14' GOOLLL! Enner Valencia ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattaki Osayi-Samuel ortadaki Valencia'yı gördü. Valencia ceza yayının önünden köşeye sert vurdu ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.
11' GOOLLL! Enner Valencia, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı! Helsinki savunmasının dışarı çıkmasını beklediği topa Nazım yetişip Valencia ile buluşturdu. Valencia rakiplerinden kurtarıp vuruşunda topu ağlara gönderdi.
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Peltola), Hostikka, Sparv (Vaananen), Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut, Osayi-Samuel, Valencia