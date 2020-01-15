Hızlı oje kurutmak için bir de bebek yağını deneyin!

Oje kadınların vazgeçilmez kozmetik ürünlerinden biri. Ancak kuruması için beklemek hiç de eğlenceli değil. Özellikle de koyu renk ve dikkat çekici bir oje sürdüyseniz ojenin kuruması için daha uzun süre beklemeniz gerekiyor. Vaktinden önce bir yere dokunan ojelerdeki izler ise can sıkıcı oluyor. Biz de sizin için ojeyi hızlı kurutan hem de parlak ve pürüzsüz kalmasını sağlayacak bir kaç yöntemi derledik. İşte başlıyoruz...