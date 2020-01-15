Hızlı oje kurutmak için bir de bebek yağını deneyin!
Oje sürmeyi seviyorsunuz ama kuruması için beklemeye sabrınız yok mu? Ojeli tırnakları hızlıca kurutmak için saç kurutma makinesi, soğuk suya batırma, dondurucudan yardım alma ve bebek yağı kullanma gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte ojeyi hızlı kurutan basit ama etkili yöntemler.
Oje kadınların vazgeçilmez kozmetik ürünlerinden biri. Ancak kuruması için beklemek hiç de eğlenceli değil. Özellikle de koyu renk ve dikkat çekici bir oje sürdüyseniz ojenin kuruması için daha uzun süre beklemeniz gerekiyor. Vaktinden önce bir yere dokunan ojelerdeki izler ise can sıkıcı oluyor. Biz de sizin için ojeyi hızlı kurutan hem de parlak ve pürüzsüz kalmasını sağlayacak bir kaç yöntemi derledik. İşte başlıyoruz...
Saç kurutma makinesi: Bir çok evde bulunan saç kurutma makinası saçımızı kurutmanın yanı sıra tırnaklarımızı hızlıca kurutmamıza da yardım eder. Ojelerinizin kurumasını beklerken oluşabilecek bozulmaları önlemek için kesinlikle sıradan bir saç kurutma makinasından yardım almalısınız. Saç kurutma makinanızı çok fazla yaklaştırmadan en hafif seviyede veya soğuk seviyeye açarak kurutabilirsiniz.
Soğuk su: Tırnaklarınıza oje sürdükten sonra tırnaklarınızı soğuk suyun altında tutmak ojenizin hızla kurumasına etki edecektir. Tırnaklarınız tamamen kurumadan önce birkaç kez daha suyun altına tırnaklarınızı tutmaya özen gösterin.
Dondurucu: Eğer ojelerinizi suyun altına bile sokmaya zamanınız yoksa buzdolabının da ki dondurucu kısmına ellerinizi koyarak kurutabilirsiniz. Fakat bu yöntemle ellerinizin fazlasıyla soğumasına neden olabilirsiniz.