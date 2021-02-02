Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı olay! EDHO'ya bakın hangi ünlü isim katıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Oktay Kaynarca'nın karakteri Hızır'ın yeni düşmanı olacak.
ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, reytingleri sallamayı başaran yapımlar arasındaki yerini koruyor. Bu esnada diziye birçok ünlü isim gelip gitmeye devam ediyor.
Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Serhat Parıl, 180'inci bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor. Parıl, Hızır'ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapacak.
Yeni bölümde neler olacak?: Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.
Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.