Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor
BULGARİSTAN'ın Türkiye'nin yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu.
TÜRKİYE'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve TIR güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce TIR, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.
Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen TIR'ların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.
TIR sürücüsü Engin Tatar, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.