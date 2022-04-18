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Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor

Anadolu Ajansı
Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor

BULGARİSTAN'ın Türkiye'nin yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu.

Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor

TÜRKİYE'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve TIR güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

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Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce TIR, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.

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Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen TIR'ların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.

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Hızımıza yetişemiyorlar! Türkiye'nin ihracat trafiği Bulgaristan'ı zorluyor

TIR sürücüsü Engin Tatar, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.

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