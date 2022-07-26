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Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: Sonunuz çok yakın, füzelerimizin menzilindesiniz

Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı: Sonunuz çok yakın, füzelerimizin menzilindesiniz

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın halihazırda "güçlü bir durumda" olduğunu ifade ederek, İsrail'in tüm kara ve deniz hedeflerinin "Hizbullah füzelerinin menzilinde" olduğunu öne sürdü. Nasrallah, İsrail'in "sonunun çok yakın olduğunu" iddia ederek, "Bunu görmek için bir 40 yıla daha ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu.

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da yaşanan son gelişmeleri Al Mayadeen kanalına değerlendirdi.

Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın halihazırda "güçlü bir durumda" olduğunu ifade ederek, İsrail'in tüm kara ve deniz hedeflerinin "Hizbullah füzelerinin menzilinde" olduğunu öne sürdü.

Nasrallah, İsrail'in "sonunun çok yakın olduğunu" iddia ederek, "Bunu görmek için bir 40 yıla daha ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu.

Nasrallah ayrıca, "33 günlük savaş sonucunda düşman, direnişle yüzleşmenin tehlikeli olduğunu ve direnişin yüksek güce sahip olduğunu anladı. Düşman, Lübnan'a karşı yapılacak herhangi bir eylemin tepkiyle karşılanacağını farketti" dedi.

"Amacımız, Lübnan'ın petrol ve gazını çıkarmaktır"

Hasan Nasrallah, Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı Kariş doğal gaz sahasına değinerek şunları aktardı:

"Beyrut hükümeti Lübnan'ı ve zenginliğini korumak için uygun bir karar veremiyor ve bu nedenle direniş bu kararı vermek zorunda kalıyor. Hizbullah'ın amacı, Lübnan'ın petrol ve gazını çıkarmaktır, çünkü Lübnan'ın hayatta kalmasının tek yolu bu."

Nasrallah, Hizbullah'ın Kariş sahasına yönelik İHA saldırısına dair, "Bu eylemi ne Suriyeli ve İranlı kardeşler ne de ülkedeki müttefiklerimizle koordine etmedik" ifadelerini kullandı.

Nasrallah ayrıca, Hizbullah'ın Lübnan sularındaki tartışmalı bölgede petrol ve doğalgaz çıkarmaması konusunda İsrail'i defalarca uyardığını aktararak, ''Denizde veya karada direnişin hassas füzelerinin ulaşamayacağı hiçbir İsrail hedefi yoktur" dedi.

Lübnan tarihi bir fırsatla karşı karşıya

Hasan Nasrallah, İran'dan akaryakıt ithalatına ilişkin, "Lübnan hükümetinin kabul etmesi şartıyla İran'dan yakıt ithal etmeye hazırım. Ne yazık ki, Lübnan'da ABD'nin yaptırım uygulayacağı korkusundan dolayı buna yanaşılmıyor ve siyasi cesaret yok" diye konuştu.

Nasrallah, Avrupa'nın petrol ve gaz ihtiyacı nedeniyle Lübnan'ın "tarihi bir fırsatla karşı karşıya" olduğuna işaret ederek, "ABD Başkanı Joe Biden, bölgeye petrol ve gaz nedeniyle geldi. Ancak, Suudi Arabistan ve BAE'nin ilave petrolü de Avrupa'nın ihtiyaçlarını çözmeyecek" dedi.

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