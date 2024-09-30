Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu!

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine Haşim Seyfettin getirildi. Hizbullah'ın yeni lideri olan Seyfettin, aynı zamanda Nasrallah'ın kuzeni ve Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin dünürü olarak biliniyor.

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Filistin ve Gazze Şeridi'nde katliam saldırıları yürüten İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine getirilen isim belli oldu.

Haşim Seyfettin yeni lider seçildi

El Arabiya'da yer alan habere göre, çok sayıda Hizbullah komutanının da yer aldığı kanlı suikast saldırısında öldürülen Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın yeni lideri Haşim Seyfettin getirildi.

Hizbullah Şurası tarafından yeni lider olarak seçilen Haşim Seyfettin, 3 Ocak 2020 tarihinde İsrail'in, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin dünürü ve aynı zamanda Nasrallah'ın kuzeni olduğu biliniyor.

Haşim Seyfettin kimdir?

İsrail saldırılarından sağ kurtulan Seyfettin, Yürütme konseyi başkanı olarak Hizbullah'ın siyasi işlerini denetliyor. Aynı zamanda örgütün askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Seyfettin'i 2017 yılında terörist ilan etti.

Seyfettin, haziran ayında bir Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'i uyardı ve cenaze töreninde “(Düşman) kendini ağlamaya ve feryat etmeye hazırlasın” dedi.

Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyölerindeki kalesi Dahiye'de kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte Filistinli savaşçılarla dayanışma göstererek “Tarihimiz, silahlarımız ve roketlerimiz sizinle” diye konuştu.