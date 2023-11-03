Hizbullah, İsrail'e savaş mı ilan ediyor! Hasan Nasrallan'tan flaş açıklamalar...

İSRAİL'in en büyük korkusu olan Hizbullah, savaşa mı giriyor? Hizbullah lideri Nasrallah, açıklıyor. Hizbullah, İrail'e karşı ikinci bir cephe açacak mı?.. Nasrallah konuşmadan İsrail tehdit etti: Savaş açarsa görülmemiş askeri güçle vururuz...

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Dünya endişe ve merakla bu açıklamayı bekliyordu. İsrail, Gazze'de katliam yaparken, Hizbullah'ın ikinci bir cephe açmasından çekiniyordu. "Hizbullah İsrail'e karşı savaş mı ilan edecek?" Lübnanlı Şii grup Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah açıklamalarda bulunuyor.

Hasan Nasrallah konuşmaya başlamadan önce İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Halevi, "Eğer Hizbullah bize savaş ilan ederse İsrail Silahlı Kuvvetleri dünyada daha önce görülmemiş bir ateş gücü ile Hizbullah’ı vuracak." tehdidinde bulundu. İsrail Ordusu sözcüsü, silahlı kuvvetlerin ülkenin kuzeyinde “yüksek alarm durumunda” olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail ile yaşanan son gerginlikte öldürülen savaşçıları onurlandırmak için düzenlenen bir tören sırasında destekçilerine hitap ederken ekranda görünüyor.

İşte Hasan Nasrallah'ın açıklamasından satır başları...

- Aksa Tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Onlar ulu bir kazanç elde ettiler. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Kur'an'a göre Allah'ın onlar hakkında ne söylediğini okumamız bile yeter. Onlarla gurur duyuyoruz.

- Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Bizim asıl gücümüz sarsılmaz inancımızda. Bizim kararlılığımızda, bu davaya baş koymuşluğumuzda.

-Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, Siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.

Gizlemeleri bizi sinirlendirdi ama...

- Aksa Tufanı yüzde yüz Filistin'in planıydı...

- Direnişçiler bu operasyonu Gazzelilerden bile gizli tuttular. Kassam'ın operasyonu gizli tutması bizi sinirlendirdi ama bu operasyon için gerekliydi.

-Gazze halkının dünyada benzeri yoktur.

-Bu Allah'ın yolunda yapılan yüce bir savaş. Biz bu davaya baş koyduk.

Kimse Filistin'in yanında durmadı

-Kimse Filistin'in yanında durmadı.

- Bu mübarek operasyon yüzde yüz Filistin'in kararıydı. Hayatını kaybedenler de Filistinli.

- İsrail’e karşı savaşmak, Allah yolunda savaşmanın en açık örneğidir.

- Pozisyonumuzu netleştireceğiz.

- İsrail ordusunun çatışmaları artık birden fazla sahalara yayıldı.