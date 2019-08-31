Hız göstergesi 190 Km’de takılı kalınca korkunç kaza meydana geldi

İlk olarak aydınlatma direklerine çarpan araç, pompalara ulaşmadan fiyat göstergelerinin olduğu hızla çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Karakuzu ile birlikte yolcular Aysu Bozkurt, Eylül Şükran Terzi, ve R.A.Ç isimli çocuk yaralandı.