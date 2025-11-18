BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81
HABER /  GÜNCEL

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

Bahar için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi. Şehit pilot Bahar'ın ailesi ve yakınları, tabutunun başında gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Orman Genel Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 0

Helallik alınmasının ardından İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy, cenaze namazını kıldırdı.

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşınarak uğurlandığı Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı 13 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düşmüş, uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmış ve pilot Hasan Bahar şehit olmuştu.

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yağış yok fırtına var! Hava durumu belli oldu, uzman isim tek tek açıkladı
Yağış yok fırtına var! Hava durumu belli oldu, uzman isim tek tek açıkladı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ve uluslararası çevrelere ülkesine yatırım çağrısında bulundu
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: İzin vermeyeceğiz
Hakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: İzin vermeyeceğiz
İBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
İBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak
Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olayları nedeniyle 563 kişi hakim karşısına çıkacak
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' çıkışına yanıt