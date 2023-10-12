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Hırvatistan - Türkiye (CANLI YAYIN)

Hırvatistan - Türkiye (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'a konuk oluyor. 

HIRVATİSTAN 0-0 TÜRKİYE (CANLI SKOR)

Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek. 

Kiritik mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 naklen yayınlanacak.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Montella ilk maçına çıkacak

A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

Liderlik mücadelesi

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

A Milli Takımımızın aday kadrosu

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE 

İlk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic, Kovacic, Brozovic, Modric, Brekalo, Pasalic, Musa

HAKEM: Anthony Taylor
STAT: Opus Arena
SAAT: 21.45 
YAYIN: TRT 1

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