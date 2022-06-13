Hırsızlığın böylesi! Tarlada sökülmüş 10 ton sarımsağı traktöre yükleyip götürdü

Olayı jandarmaya bildirdiklerini belirten Ülger, "Biz de köyden birkaç kişiye sorduk. Bir traktörle bir adamın gelip tarla sahibi iflas etmiş, onun için başaklama yapabileceklerini söylemiş. Ancak kim olduğunu ismini falan söylemediler. Traktörle gidip adam muhtara bile söylemiş. Muhtarda burada insanlara söylemiş. İki yüz binin üzerinde gelir beklentimiz vardı. Bizim kendi tahminimiz dokuz buçuk, on ton civarında ürün vardı. Çok şaşırdım bu hırsızlık olayına yani profesyonellik üstü bir şey. Basit bir şekilde düşünülmemiş. Halkı da bir şekilde bunun içerisine sokmaya çalışmış. Hırsız önce geliyor. Malın çoğunluğunu kaldırıyor.