Hırsız "Parayı değil seni istiyorum" dediği kadına hayatının şokunu yaşattı

Yaşlı ve yatalak annesiyle yaşadığı öğrenilen Nebahat A. isminde 57 yaşındaki bir kadının evine giren hırsız tarafından hayatı karardı. Mutfak penceresinden içeri giren hırsızla göz göze gelen Nebahat A., cüzdanındaki bin lirayı vermeyi teklif etti ama hırsızın istediği asıl şey bambaşkaydı.