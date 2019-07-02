Hırsız "Parayı değil seni istiyorum" dediği kadına hayatının şokunu yaşattı
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda mutfak penceresinden eve giren bir hırsız, karşılaştığı ev sahibine "Parayı değil seni istiyorum" diyerek tecavüz etmeye kalkıştı.
Yaşlı ve yatalak annesiyle yaşadığı öğrenilen Nebahat A. isminde 57 yaşındaki bir kadının evine giren hırsız tarafından hayatı karardı. Mutfak penceresinden içeri giren hırsızla göz göze gelen Nebahat A., cüzdanındaki bin lirayı vermeyi teklif etti ama hırsızın istediği asıl şey bambaşkaydı.
Amacının hırsızlık olmadığını belirten şahıs, "Parayı değil seni istiyorum" diyerek, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı.
Nebahat A.', sesini duyup eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu.
İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.