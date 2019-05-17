Hipertansiyon hakkında önemli uyarılar! Tuzu azaltıp meyve ve yeşil sebzelerle...

Belirtileri nelerdir?: Belirgin semptom göstermediği için sessiz katil olarak da adlandırılan şiddetli hipertansiyon baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, bulanık görme, yorgunluk, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, solunum zorluğu ve düzensiz kalp atışı ile kendini gösteriyor. Bu sebeple hipertansiyonu olan kişiler hipertansiyon hastası olduklarını sıklıkla kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor.