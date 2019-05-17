Hipertansiyon hakkında önemli uyarılar! Tuzu azaltıp meyve ve yeşil sebzelerle...
Dr. Recep Erşahin, hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında konuştu.
Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, arteryel kan basıncının normal seviyeden (120/80 mmHg) yüksek seviyeye geldiği durumlarda ortaya çıkıyor. Avrupa kılavuzlarında ve Türkiye’de 140/90 mmHg’nın üzerindeki değerler hipertansiyon olarak adlandırılıyor.
Belirtileri nelerdir?: Belirgin semptom göstermediği için sessiz katil olarak da adlandırılan şiddetli hipertansiyon baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, bulanık görme, yorgunluk, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, solunum zorluğu ve düzensiz kalp atışı ile kendini gösteriyor. Bu sebeple hipertansiyonu olan kişiler hipertansiyon hastası olduklarını sıklıkla kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor.
Yapılması gerekenler nelerdir? Belli aralıklarla kan basıncınızı ölçtürün. Tuzu azaltın. Sigara ve alkolden uzak durun. Rafine ve işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltarak, az yağlı ve yüksek lifli diyetlere yönelin.
Meyve ve yeşil sebzelerle beslenin. Düzenli olarak ve yaşınıza uygun spor ve egzersiz yapın. Hareketsiz yaşamdan ve stresten uzak durun. Tuzluğu sofranıza koymayın.