Hintli komutan itiraf etti: İran gemisinin koordinatlarını İsrail'e verdik

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen MILAN 2026 deniz tatbikatına “şeref konuğu” olarak davet edilen İran donanmasına ait geminin konum bilgilerinin İsrail ile paylaşıldığı yönünde dikkat çeken bir itiraf gündeme geldi.

İran Donanması’na ait IRIS Dena fırkateyn'inin batmasıyla sonuçlanan olayda, 104’ten fazla denizci hayatını kaybetti.

Raisina Diyaloğu'nda konuşan General Upendra Dwivedi, İran donanmasıyla ilgili olayı şöyle açıkladı:

"İran donanmasına ait geminin batırılması elbette talihsiz bir durum ancak bu olay uluslararası sularda gerçekleşti. İran gemisi Hint sularında kaldığı sürece koruma altındaydı; fakat uluslararası sulara geçtiklerinde, İsrail'in stratejik müttefikleri olarak, yeni stratejik anlaşmamızın bir parçası gereği tam konumlarını İsrail'e bildirmek bizim görevimizdi."

İran tatbikata şeref konuğu olarak davet edilmişti

İran basınında yer alan haberlere göre trajedinin temelleri, Hindistan’ın ev sahipliği yaptığı dünyanın en prestijli deniz tatbikatlarından biri olan MILAN 2026’ya dayanıyor. Yeni Delhi yönetimi, İran Donanması’nı bu tatbikata "Şeref Konuğu" sıfatıyla resmen davet etmişti. İran ise bu diplomatik jest karşılığında en donanımlı personellerini bölgeye gönderdi.

Dönüş yolunda ihanet

Ancak tatbikat devam ederken ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonları başlatması, dengeleri bir anda değiştirdi. Kendi karasularından binlerce kilometre uzakta, açık hedef haline gelen IRIS Dena, dönüş yoluna geçtiği sırada iddiaya göre Hindistan’ın ihanetine uğradı. Hindistan hükümetinin, müttefiki ABD ile bağlarını güçlendirmek adına geminin tüm koordinatlarını ve rotasını Amerikan Donanması’na gizlice rapor ettiği öne sürülüyor.

