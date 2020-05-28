Hindistan'ı çekirgeler istila etti! On binlerce hektar mahsul yok oldu
Dünyanın birçok ülkesinde görülen çekirge istilaları bu kez de Asya ülkesi Hindistan'da görüldü. Hindistan’da çekirge sürüleri Racastan ve Madya Pradeş eyaletlerini istila etti.
Hindistan’ın Racasthan eyaletinin başkenti Jaipur, şiddetli bir çekirge istilasıyla karşı karşıya kaldı. Devasa çekirge sürüsü şehirdeki tarlalara akın ederek, tüm mahsulleri bitirdi.
Korona virüsle mücadele eden Hindistan, son 27 yılın en büyük çekirge istilasıyla boğuşuyor. İran ve Pakistan’dan gelen çekirge sürüleri ülkenin kuzey batısındaki Racastan ve Madya Pradeş eyaletini istila etti. Çekirge sürülerinin önümüzdeki günlerde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletine ilerlemesi bekleniyor.
Bir günde 35 bin insanın tüketebileceği gıdayı tüketebiliyorlar
Çekirge sürüleri, nisan ayında Racastan eyaletine girmeden önce Pakistan'daki tarım arazilerine de zarar vermişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, 40 milyon çekirgeden oluşan bir sürünün 35 bin insanın tüketebileceği kadar gıda tükettiğini kaydetti.