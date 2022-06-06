Hindistan'da Peygambere ve İslam'a hakaret eden şahıs partiden ihraç edildi

Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e (S.A.V) yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'ya dünyadan tepki yağıyor. Tepkilerin üzerine özür dileyen Sharma partiden ihraç edildi.

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Hindistan'da İktidar Halk Partisi sözcüsü Nupur Sharma İslam'a ve Peygambere hakaret etti. BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Twitter'dan 1 Haziran'da yaptığı daha sonra sildiği Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımına tepki yağdı.

Twitter'da açılan "Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi" etiketi, Suudi Arabistan, Mısır ve birçok Arap ülkesinde "trend topic" oldu.

"Onu bundan kim caydıracak?"

Uluslararası İslam Peygamberine Destek Komitesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Partisi'nin Sözcüsü Peygamber'e hakaret ediyor. Onu bundan kim caydıracak?" ifadesini kullandı; Müslümanları #Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi etiketiyle görüşlerini beyan etmeye çağırdı.

Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve partiden ihraç ediliği açıklandı.

Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jindal Kumar'ın da partiden ihraç edildiği bildirildi.

Sharma'nın yanı sıra Kumar da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Kararın ardından, BJP Genel Sekreteri Arun Singh, "Partisinin hiçbir dine hakareti tasvip etmediğini ve tüm inançlara saygı duyduğunu" belirten bildiri yayımladı.

"Bu tür insanları desteklemeyiz"

Bildiride, söz konusu kişilerin isimlerine ve ifadelerine değinilmeden, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez." ifadesine yer verildi.

Ayrıca bildiride "BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Tepkiler üzerine özür diledi

Sharma, tepkiler üzerine Twitter'dan, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullandı.

Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden açıklama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak İslam ülkelerine Hindistan'ı ekonomik olarak boykot etme ve bu ülkenin iktidar partisini cezalandırma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddesatı aşağılamak, fitne çıkaran, kan döken aşırılık yanlılarının davranışıdır. Toplumlar başkalarının kutsallıklarına hasar vererek yükselmez." ifadesini kullandı.

Hindistan hükümeti özür dilemeli

İslam ülkelerine, Hindistan'ı ekonomik olarak boykot etme ve bu ülkenin iktidar partisini cezalandırma çağrısında bulunan Karadaği, Hindistan hükümetinden tüm Müslümanlardan resmi olarak özür dilemesini istedi.

Karadaği ayrıca, Katar Dışişleri Bakanlığının söz konusu paylaşımlarla ilgili Hindistan'ın Doha Büyükelçisi Deepak Mittal'i çağırarak protesto notası vermesi nedeniyle Katar ve halkını tebrik etti.

"Söz konusu paylaşımlar Müslümanlara açılmış bir savaştır"

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili de Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Hindistan'daki söz konusu paylaşımların, tüm dünyadaki Müslümanlara açılmış bir savaş olduğunu kaydeden Halili, "Bu, tüm Müslümanları tek bir millet olarak ayağa kalkmaya çağıran bir meseledir." görüşünü paylaştı.

Tepki yağıyor: Kuveyt ve İran nota verdi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni çağırarak, protesto notası verdi.

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hindistan Büyükelçisi Sibi George'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve Jindal'ın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımından ötürü kendisine protesto notası verildiği ifade edildi.

Öte yandan Jindal'ın partideki görevine son verilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, hakaret içerikli söz konusu paylaşımlar nedeniyle açık bir özür beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu tür açıklamaların İslam'ın Hindistan dahil tüm dünyada medeniyet inşasında üstlendiği rolden ve taşıdığı barış misyonundan habersiz olmaktan kaynaklandığı vurgulandı.

Bu açıklamaların cezasız kalmasının nefreti ve radikal söylemi artırdığı ve ılımlı unsurları baltaladığı kaydedildi.

İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak duyulan rahatsızlığı iletti.

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından görevden alınmasına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan'da bir televizyon programında Hz. Peygamber'e hakaret edilmesinin ardından Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İran hükümeti ve halkının bu konudaki protestosu Hindistan Büyükelçisi'ne iletildi." ifadeleri kullanıldı.