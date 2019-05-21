Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü

Hindistan’da Arunachal Pradesh eyaleti yasama meclisi üyesi Tirong Aboh’un da içinde bulunduğu konvoya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aboh ve oğlu dâhil 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü - Sayfa 1

Hindistan’ın Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Tirap bölgesinde meydana gelen olayda; silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu yasama meclisi üyesi Tirong Aboh ve oğlunun da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

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Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü - Sayfa 2

Polisin yaptığı açıklamada, son seçimlerde yeniden aday olan, Ulusal Halk Partisinin (NPP) Tirap bölgesi meclis üyesi Tirong Aboh'un, silahlı bir gruptan ölüm tehditleri aldığına yer verildi.

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Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü - Sayfa 3

Ayrıca haberde, Aboh’un içinde bulunduğu konvoyun Assam eyaletinden geri döndüğü sırada saldırının olduğu; saldırıya uğrayan 3 araçtan birini Aboh’un oğlunun sürmekte olduğu belirtildi.

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Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü - Sayfa 4

Hint basını, saldırının ayrılıkçı Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi militanları tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.

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