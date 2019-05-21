Hindistan’da meclis üyesinin konvoyuna saldırı: 11 ölü

Hindistan’ın Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Tirap bölgesinde meydana gelen olayda; silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu yasama meclisi üyesi Tirong Aboh ve oğlunun da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.