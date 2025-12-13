Hindistan'da Lionel Messi izdihamı yaşandı: Taraftarlar çılgına döndü, stadı bastı

STADYUMDA HAYRANLARINA SESLENDİ

"Hindistan halkıyla bu anları paylaşabildiğim için çok mutluyum, çünkü bana duydukları sevgiyi biliyorum" diyen Lionel Messi, tribünleri selamladıktan sonra hızlıca alandan ayrıldı.

Lionel Messi'nin stadyumu erken terk etmesi sonrası Hindistan'da taraftarlar adeta çılgına döndü.