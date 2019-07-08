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Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü

HİNDİSTAN'da 50 kişiyi taşıyan otobüsün kanala uçması sonucu 29 kişi öldü.

Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü - Sayfa 1

Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde 50 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Otobüs kazasında 21 kişi yaralanırken, 29 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü - Sayfa 2

Yamuna karayolunda meydana gelen kazada yerel yetkililer 29 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. 

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Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü - Sayfa 3

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün seyir halindeyken uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. 

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Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü - Sayfa 4

Delhi ve Agra arasındaki Yamuna karayolunda 2012’den bu yana meydana gelen kazalarda yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti. 

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