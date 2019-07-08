Hindistan'da kaza yapan otobüste 29 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı
HİNDİSTAN'da 50 kişiyi taşıyan otobüsün kanala uçması sonucu 29 kişi öldü.
Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde 50 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Otobüs kazasında 21 kişi yaralanırken, 29 kişi hayatını kaybetti.
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Yamuna karayolunda meydana gelen kazada yerel yetkililer 29 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün seyir halindeyken uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.
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Delhi ve Agra arasındaki Yamuna karayolunda 2012’den bu yana meydana gelen kazalarda yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti.
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