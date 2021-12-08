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Hindistan'da Genelkurmay Başkanı dahil 14 kişiyi taşıyan helikopter düştü

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı dahil 14 kişiyi taşıyan helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

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Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı” denildi. Rawat’ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Indian Express’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.

Bölgedeki kaynaklar, kazada yaralanan en az üç kişinin yakındaki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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